Бывший начальник ИК-13: в епархии, безусловно, знали, что схиигумен Сергий сидел за убийство

В уголовном процессе по делу схиигумена Сергия выступил свидетель Иван Жарков, бывший начальник ИК-13, где Николай Романов еще до своего обращения к церкви отбывал срок за убийство.

По данным телеграм-канала «Защита Отца Сергия», Иван Жарков заявил, что сам был близко знаком с митрополитом Викентием (Морарем), поэтому убежден: в Екатеринбургской епархии совершенно точно знали, по какой статье отбывает наказание Николай Романов. Жарков также вспомнил, что первая церковь на территории колонии была построена Николаем Романовым, туда приезжал Святейший патриарх Алексий II. На уточняющий вопрос защиты, знали ли представители Екатеринбургской епархии, что Николай Романов отбывал наказание за убийство, Иван Жарков ответил: «Безусловно».

Как уже сообщал «Новый День», в июле 2020 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал опальному схиигумену письмо, в котором обвинил его в лукавстве: «Объясняя, как вы стали священником, вы не взяли смиренно ответственность на себя, а трусливо переложили ее на святейшего патриарха Алексия II и архимандрита Кирилла… А правда в том, что совершенное вами преступление в автобиографии при принятии сана вы зашифровали фразой: «1984-1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика». Я думаю, всем очевидна ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта Вашей биографии». В то же время Кирилл признал, что церковь закрыла глаза на канонические препятствия к хиротонии (т.е. совершенное им в 1980-х годах убийство), которые делали принятие Романовым священнического сана абсолютно невозможным. Исключение было сделано из-за «трудов, понесенных на благо Церкви, покаянного плача и смирения».



Екатеринбург, Елена Владимирова

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