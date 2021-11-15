Духовная дочь схиигумена Сергия: «Собчак наврала, что мы сломали ей нос»

На уголовном процессе бывшего схиигумена Сергия вспомнили скандальную историю о приезде в Среднеуральский монастырь телеведущей Ксении Собчак и ее съемочной бригады. Эту тему поднял сам подсудимый во время допроса свидетельницы со стороны защиты, монахини Веры (в миру – Дианы Погосян).

Николай Романов заявил, что с некоторых пор против монастыря и него лично устраивались провокации, и попросил сестру Веру рассказать о визите Ксении Собчак.

«Она, значит, сначала пыталась пройти официально. Ну, мы сказали, что мы репортеров не пускаем с некоторых пор. Потому что, честно, мы от этого устали, и хватит нас провоцировать. Тогда на следующий день она вошла через лес, через кладбище. То есть пробиралась. И сестры пытались ей объяснить, что, ну, не надо так, у нас служба идет, у нас люди, что вы хотите. Она пыталась проникнуть к батюшке в келью. Ну, это просто неадекватно. Человек не хочет вас видеть. Нет, мне надо, пустите меня. То есть получилась такая некрасивая сцена. Она оступилась, упала. Потом наврала, что мы сломали ей нос, хотя она с пластырем приехала, заранее. Там есть информация, что она в душе, что ли, поскользнулась. А оператор, который был с ней рядом, она сказала, что якобы мы ему что-то повредили. Но это тоже просто смешно», – рассказала свидетельница, протокол допроса которой опубликовал телеграм-канал «Защита Отца Сергия».

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 27 июня 2020 года. Ксения Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь на съемки новой передачи. «На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана. Все сьемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», – написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». Минутой позже она разместила короткое видео с телефона, на котором видно, что ее и ее спутников люди, среди которых есть мужчины и женщины, одетые по-монашески, выпроваживают за территорию. Ксения указала на одну из женщин, заявив, что та ее ударила, но в кадре никакой драки нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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