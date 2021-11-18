Креков: ограничения для бизнеса смягчат, когда будет в 10 раз меньше заболевших

Ограничительные меры для бизнеса смягчат только тогда, когда число заболевших ковидом снизится в 10 раз. Об этом заявил сегодня замгубернатора Павел Креков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы прекрасно осознаем, что бизнес – это налогоплательщики, в том числе – это содержание здравоохранения, социальной сферы. У нас нет желания подточить бизнес, – заявил Креков. – Но давайте смотреть чуть дальше завтрашнего дня. Мы не хотим, чтобы наступило время, когда в фитнес-клубы и салоны красоты не придут люди, потому что не будет людей. Кратчайший путь поднять посещаемость этих учреждений – быстрее вакцинироваться. Нужно раз в десять уменьшить число заболевших, чтобы нам дышалось свободно».

Между тем сегодня же Российский совет торговых центров (РСТЦ) опроверг слова министра АПК и потребительского рынка региона Артёма Бахтерева, который заявил, что покупательский трафик торговых центров в регионе постепенно восстановился с момента введения QR-кодов. «Минсельхоз ведет постоянный диалог с торговыми центрами, мы мониторим ситуацию. Руководители рассказывают, что покупатели возвращаются», – заявил министр.

«Такие прогнозы далеки от реальности и не имеют под собой никаких обоснований. Мы прогнозируем рост трафика не ранее февраля 2022 года. При этом темпы роста будут всецело зависеть от наличия вакцин в регионе и агитационной программы по вакцинации населения», – отметил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. В пресс-службе Совета «Новому Дню» сообщили, что РСТЦ обращался к региональным властям с предложением перенести введение QR-кодов в ТРЦ на период после новогодних праздников, чтобы арендаторы, которые еще смогли сохранить работу, могли получить достойную выручку. Но руководство региона проигнорировало данную просьбу.

«Введение дополнительных ограничений в ТЦ, таких, например, как допуск по QR-кодам, бьет в первую очередь по арендаторам, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, что прямо противоречит позиции главы государства. Негативные последствия отразятся по принципу «домино» на всех участниках рынка, связанных с обслуживанием ТЦ и ритейла: производство, общепит, транспорт, логистика, сервисные службы и т.д. Общее снижение выручки всех субъектов экономики, занятых в данной сфере, неминуемо приведет к значительным потерям налоговых сборов в бюджеты различных уровней, что, в конечном итоге, повлияет и на уровень финансирования социальной сферы», – подчеркнул президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Также сегодня к губернатору Евгению Куйвашеву обратились свердловские рестораторы с просьбой убрать QR-коды и разрешить им работать по ночам. Они указали на снижение выручки на 50% и серьезные последствия этого. Рестораторы пишут, что в области действует более 7000 предприятий общепита, на которых работают десятки тысяч людей. Если система QR-кодов продержится больше месяца, то число заведений начнет «сокращаться в геометрической прогрессии». Повысится социальная напряженность и безработица, на улице окажется большое количество профессиональных кадров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Елена Владимирова

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