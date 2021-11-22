Главный санврач области рассказал, когда смягчат ограничения для бизнеса

Антиковидные меры в Свердловской области будут ослаблены только в том случае, когда общий охват населения вакцинацией достигнет 80%. На сегодняшний день в регионе привито только 43,1% жителей.

«Мы оцениваем ситуацию в разрезе муниципалитетов, смотрим загруженность больничных коек, реанимаций, вакцинированность. Важнейшим показателем вместе со снижением заболеваемости является вакцинация. При достижении охвата 80% от всего населения можно говорить, что какие-то мероприятия будут скорректированы», – сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Напомним, в Свердловской области с 30 октября действует пропуск по QR-кодам в общественные места. Торговые центры и общепит заявляют, что теряют до 30% выручки из-за введенных ограничений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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