российское информационное агентство 18+

Истории и расследования

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 ноября 2021, 09:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Главный санврач области рассказал, когда смягчат ограничения для бизнеса

Антиковидные меры в Свердловской области будут ослаблены только в том случае, когда общий охват населения вакцинацией достигнет 80%. На сегодняшний день в регионе привито только 43,1% жителей.

«Мы оцениваем ситуацию в разрезе муниципалитетов, смотрим загруженность больничных коек, реанимаций, вакцинированность. Важнейшим показателем вместе со снижением заболеваемости является вакцинация. При достижении охвата 80% от всего населения можно говорить, что какие-то мероприятия будут скорректированы», – сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Напомним, в Свердловской области с 30 октября действует пропуск по QR-кодам в общественные места. Торговые центры и общепит заявляют, что теряют до 30% выручки из-за введенных ограничений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / QR-код

QR-коды с нами надолго: до Нового года пропускной режим не отменят / Роспотребнадзор: QR-коды снизили темпы заболеваемости Covid-19 в Свердловской области в 120 раз / Более 570 тысяч россиян высказались против QR-кодов: голосование на сайте РИА «Новый День» продолжается / Архивы «Нового Дня» о котах и огурцах / Суд отклонил иск об отмене QR-кодов (ФОТО, ВИДЕО) / «Я привился дважды, чего и вам желаю». Губернатор Куйвашев выложил свой QR-код в интернет / У людей, вакцинировавшихся в другом регионе, не читаются QR-коды / Можно ли снять банкетный зал, если у гостей нет QR-кода

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Экономика, QR-код,