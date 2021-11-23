В Екатеринбург прибыл помощник президента Игорь Левитин

В Екатеринбург прибыл помощник президента РФ Игорь Левитин. Как сообщили в департаменте информполитики, в 12:00 начнется рабочее совещание, посвященное подготовке к проведению Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге.

Добавим, горожане заметили прибытие высокого гостя. Читатели «Нового Дня» сообщают, что около 20 минут назад по улице Репина в направлении проспекта Ленина проехали три «Лексуса» в сопровождении полицейских «Ауди» с мигалками.

Напомним, правительство Свердловской области планирует выделить 27 миллиардов рублей на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге. Такие цифры заложены в проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Цифру должны согласовать депутаты заксобрания, временная согласительная комиссия по бюджету начала работать 18 ноября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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