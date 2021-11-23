российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 ноября 2021, 09:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбург прибыл помощник президента Игорь Левитин

В Екатеринбург прибыл помощник президента РФ Игорь Левитин. Как сообщили в департаменте информполитики, в 12:00 начнется рабочее совещание, посвященное подготовке к проведению Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге.

Добавим, горожане заметили прибытие высокого гостя. Читатели «Нового Дня» сообщают, что около 20 минут назад по улице Репина в направлении проспекта Ленина проехали три «Лексуса» в сопровождении полицейских «Ауди» с мигалками.

Напомним, правительство Свердловской области планирует выделить 27 миллиардов рублей на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге. Такие цифры заложены в проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Цифру должны согласовать депутаты заксобрания, временная согласительная комиссия по бюджету начала работать 18 ноября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Универсиада - 2023

Екатеринбургские депутаты проверили готовность спорткомплекса «Калининец» к Универсиаде (ФОТО) / Свердловская область потратит на объекты Универсиады еще 27 миллиардов / К Универсиаде с нуля построят семь спортобъектов (ИНФОГРАФИКА) / На ремонт ДИВСа к Универсиаде потратят 280 миллионов / Дворцы, деревня и увлеченные спортом люди – что получит Екатеринбург после Универсиады-2023 (ФОТО, ВИДЕО) / «Спортаккорд» сделает Екатеринбург деловым центром России – решение принято наверху. Интервью с главой оргкомитета Дмитрием Путилиным (ФОТО) / «Калининцем» займется компания, связанная с реконструкцией Центрального стадиона к ЧМ-2018 / В будущей деревне Универсиады построят автоматическую котельную (ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Спорт, Универсиада - 2023,