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Протесты против QR-кодов

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Четверг, 25 ноября 2021, 15:05 мск

Новости Екатеринбург

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Родители просят пустить их на детские утренники по QR-кодам, но оперштаб вопрос еще не рассматривал

Родители детей, которые ходят в детсады и младшие классы, недоумевают, почему на новогодние утренники нельзя пускать вакцинированных мам и пап? В родительских чатах говорят, что хотят обратиться с такой инициативой к муниципальным и областным властям. На официальном уровне такой вопрос пока не поднимался, – сообщили в минобразования.

Как рассказывают родители дошколят и младших школьников, сейчас каких-то единых правил – кого и как пускать на утренники нет. Учителя и заведующие принимают решения на свой страх и риск. Официально же массовые мероприятия с участием посторонних лиц в образовательных учреждениях запрещены Роспотребнадзором.

«У нас в садике разрешили пускать не более двух родителей. И чтобы у них были QR-коды. По какому принципу будут выбирать, не понятно. В группе родителей уже война. Дети ходят в садик второй год, и мы ни разу не были у них на праздниках. Все хотят», – поделилась с корреспондентом «Нового Дня» екатеринбурженка Анна.

По ее словам, у них садике (номер женщина просила не называть) некоторые мамы хотят написать обращение в департамент образования Екатеринбурга и министерство образования области с просьбой разрешить присутствовать на утренниках всем родителям, привитым от коронавируса.

«Сейчас составляют текст обращения. На мой взгляд, выглядит логично. Ведь родители каждый день заходят в детский сад, раздевают детей. Контакты одни и те же – они же могли бы быть и на утренниках», – отметила Анна.

На родительском форуме Umama тоже обсуждается тема утренников. Большинство пользователей рассказывают, что никого на праздник не пустят. Будет либо приглашенный фотограф и видеооператор, либо кто-то из сотрудников садика, а родителям потом просто пришлют видеозапись. Добавим, что артистов к детям приглашают не везде: либо Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять на улице (так можно), либо героями переоденутся работники детсадов.

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что ничего пока не слышали об инициативе пускать родителей в детские сады по QR-кодам. Вероятно, решение должно быть принято либо на федеральном, либо на региональном уровне. В министерстве образования Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что новых рекомендаций нет. «Данный вопрос на заседании оперштаба еще не поднимался», – сообщили там.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков говорил, что в школах праздники пройдут локально, по классам или группам. Вопрос о проведении новогодних корпоративов, о работе ресторанов в новогоднюю ночь будет рассматриваться позднее. Решение будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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