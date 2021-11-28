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Протесты против QR-кодов

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Воскресенье, 28 ноября 2021, 12:08 мск

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На пикет против QR-кодов в Екатеринбурге пришли сторонники вакцинации (ФОТО)

Рядом с КРК «Уралец», где проходит пикет против QR-кодов, собралось около 300 человек, хотя акция была согласована только на 100 участников. Состав протестующих разный: среди них есть те, кто поддерживает вакцинацию, но выступает против антиковидных ограничений, и есть ярые антиваксеры и конспирологи, передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий.

На мероприятии уже есть локальные конфликты. На пикет пришел журналист Иннокетий Шеремет, который тяжело переболел ковидом и сейчас агитирует за вакцинацию. Он заметил свастику на одном из плакатов, после чего организаторы свернули плакат. Шеремет пытается убедить участников ставить прививки во время пандемии, с ним ожесточенно спорят.

На акции также появились молодые люди в красных костюмах. Они представились волонтерами, которые работают в ковидариях. Часть из них присоединилась к пикетчикам, новички развернули плакаты с надписью «Мы не желаем вам новых встреч». Молодые люди пытаются вступить в дискуссию с протестующими и говорят, что противники QR-кодов не знают, что происходит в «красных зонах» в больницах. Пикетчики возмутились и попросили полицию выгнать провокаторов, но правоохранители не отреагировали на их просьбу.

Добавим, что на массовом пикете продолжают собирать подписи – теперь под обращением к главному санитарному врачу России Анне Поповой с требованием отменить QR-коды. Ранее активисты «Роднадзора» пытались оспорить губернаторский указ об антиковидных мерах и обращались в прокуратуру, но не добились успеха.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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