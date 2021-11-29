Смогут ли оппозиционные партии оседлать протест антикуарщиков: мнения политологов

Оппозиционные политические партии непременно будут и дальше участвовать в протестных акциях, посвященных вакцинации от ковида и введению проверки QR-кодов в общественных местах. Но при этом маловероятно, что такая активность трансформируется в реальный прирост голосов на выборах. Так считают опрошенные «Новым Днем» политологи.

Как поясняет директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин , сами организаторы таких протестов декларируют, что их действия не носят политического характера и не хотят видеть политические лозунги той или иной партии. «Понятно, что от любого недовольства, связанного с какими-то мировоззренческими концепциями, все партии пытаются получить политическую выгоду. Больше всего старается КПРФ. Но вчера очень показательной оказалась реакция самих участников, которые пытались коммунистов удалить. Да, про них пишут, но СМИ отделяют зерна от плевел и понимают, что это попытка перетащить одеяло на себя. Да, партия оказалась в повестке, правда, в стиле «попал под лошадь». И это не остановит другие партии. Чтобы попасть в повестку, просто пискнуть мало. Надо выйти. Но особых бонусов оппозиция не получила».

«Во время прошедшей выборной кампании мы видели, что как минимум две партии, СР и КПРФ, так или иначе поднимали тему антиваксерства, – напомнил политтехнолог Алексей Швайгерт. – И теперь они продолжают по инерции. Тема разогрета, грех не присоединиться. Этим пользуются не только у нас, это общемировая практика. Тема, судя по всему, будет долгоиграющей: появляются новые установки от властей, новые штаммы вируса, что вызывает недовольство, по разным причинам, в том числе мистического характера. Смогут ли партии конвертировать эту активность – сложно сказать, для оценки нужны выборы. В Свердловской области можно будет посмотреть на это на губернаторских выборах [в 2022 году], где-то в других регионах, возможно, будут выборы в заксобрания или в муниципальные думы. Но мой прогноз – нет. У обывателей сильнее недовольство по поводу нарушения их бытовых прав (не пускают в магазин), а не политических. Перевести бытовой протест в политический – сложно. В природе русского человека заложен в большой степени именно бытовой протест – посопротивляться участковому, охраннику в ТЦ, который спрашивает QR-код. Наш человек готов где-то поступиться гражданскими и политическими правами, но не бытовыми. Биться с властью по политическим вопросам он не готов. Какие-то границы, красные линии, мы внутри себя чувствуем. «За мой протест меня не накажут». И мы действительно видим, что участников этих акций никто не задерживал, в отличие от акций политических».

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 28 ноября, в Екатеринбурге состоялся второй согласованный с властями пикет против QR-кодов. Акция снова превратилась в стихийный митинг – одновременно на площадке рядом с КРК «Уралец» находилось около 300 человек, притом что МОБ согласовал мероприятие только на 100 участников. Пикетчики развернули плакаты и простояли с ними полтора часа. Также активисты движения «Родительский надзор» собирали подписи под обращением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. На пикет пришли и представили КПРФ, что вызвало возмущение митингующих. Оказалось, коммунисты тоже собирали подписи для свердловского заксобрания, но не согласовали свои действия с организаторами пикета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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