У здания заксобрания активисты требуют отменить QR-коды (ФОТО)

Сегодня комитет по соцполитике заксобрания Свердловской области будет обсуждать федеральный законопроект о введении режима проверки QR-кодов в общественных местах, поездах и самолетах. До начала заседания к зданию заксо подошли полтора десятка активистов, выступающих против этих поправок.

Как передает корреспондент «Нового Дня», к ним вышли председатель комитета Вячеслав Погудин и Вячеслав Вагнер – последний в состав комитета не входит, но традиционно берет на себя роль переговорщика с недовольными. С некоторым опозданием подошел глава КПРФ Александр Ивачев. Люди спрашивают, почему их свободу ограничивают, а кто-то просто громко возмущается. Одна особо активная женщина пыталась доказать, что никакого коронавируса нет, это все сезонный грипп.

Вегнер пояснил, что к ним в заксо пришло около полутора тысяч обращений от тех, кому не нравится система допуска по коду, а еще столько же – от тех, кто этой системой доволен. Он же, к слову, пообещал внести вопрос о том, чтобы люди с высоким уровнем антител тоже имели какой-то документ, позволяющий попадать в общественные места. Ранее это же обещал вице-губернатор Павел Креков, но врачам запретили выдавать такие справки.

Люди на крыльце заксо собирают подписи под обращением к депутатам, в тексте которого говорится, что QR-коды нарушают права и свободы граждан.

Обращения общественников приняли. Сходка на ступенях областного парламента в целом прошла в мирном русле.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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