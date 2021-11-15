Источник: врачам запретили выдавать справки переболевших ковидом по анализу на антитела

В Свердловской области перенесшим коронавирус без обращения за медицинской помощью не выдают справки о перенесенном заболевании на основании анализа на антитела. Прежде о такой возможности заявлял вице-губернатор Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба 22 октября.

Однако по факту эта возможность получить QR-код не работает, о чем «Новому Дню» рассказали сразу несколько человек, кто перенес коронавирус дома. «Мы всей семьей переболели уже во второй раз. В первый – прошлой осенью. Принесла нам заразу уборщица. Она приходила в пятницу, а в воскресенье всех начало температурить. В понедельник она тоже должна была прийти, но написала, что заболела и что вызывала врача, и у нее коронавирус. Мы перенесли все легко, видимо, потому что второй раз, оставались дома, пока симптомы не пропадут, потом я сдала тест на антитела – зашкаливает. Но мне никто не может объяснить, кому я эту справку должна показать, чтобы мне выдали этот код. Что за сегрегация такая? Чем мои антитела отличаются от тех, кто привился или переболел в больнице? Не понимаю», – сообщила «Новому Дню» екатеринбурженка Вероника.

Похожую историю рассказала другая жительница города. «Я переболела в августе. Врача вызывали только к сестре, у нее была высокая несбиваемая температура, кашель, пневмония по КТ. У нее анализ взяли – и подтвердили коронавирус. У меня тоже была температура, но не такая высокая, до 38,5, недомогание, ну и обоняние, конечно, пропало, болели мы одновременно – ясно, что раз у одной была корона, то и другой тоже, но мне не делали анализ, хотя я спрашивала. В итоге сейчас у меня высокие антитела, но в поликлинике отказались выдать мне справку, что я переболела. Говорят, нет никакого документа, который позволил бы внести меня в этот список», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Анастасия.

Вместе с тем источники «Нового Дня» в минздраве региона указывают на то, что никакого задокументированного порядка выдачи справок переболевшим бессимптомно нет и не будет. «Это очень большое поле для разного рода манипуляций и коррупции. По ОМС нет возможности проверять антитела у всех, кто говорит, что переболел без обращения в медицинские учреждения, а частные лаборатории используют разные тест-системы, и интерпретация результатов – это гадание на кофейной гуще. Раз нет никакого документального подтверждения, что человек переболел, система будет считать, что он был здоров, даже если у него есть антитела, по титру ведь невозможно установить, сколько времени прошло с предполагаемой болезни, а QR-код все равно действует только шесть месяцев после болезни», – рассказал анонимный собеседник агентства в ведомстве.

Медики также говорят, что в минздраве строго-настрого запретили поликлиникам выдавать справки переболевшим на основании документа об уровне антител. «Этого нет и не будет, похоже. Ходить в поликлинику бесполезно, в реестр, даже если вы переболели бессимптомно и у вас высокие антитела, вас никто не включит. Единственный выход – сдавать ПЦР во время болезни, если он покажет, что положительный, тогда другое дело», – пояснил «Новому Дню» врач одной из больниц Екатеринбурга (мы не называем имени и места работы, поскольку все еще действует приказ Минздрава, по которому медикам запрещено комментировать темы, связанные с коронавирусом, без согласования с оперативным штабом или министерством).

Корреспондент агентства задал вопросы в оперштаб о том, какой порядок получения справки переболевшего бессимптомно и какие анализы требуются для ее получения, а также о том, сколько таких документов было выдано после заявления Павла Крекова в конце октября. Ответ оперативного штаба Свердловской области пока не поступил, мы опубликуем его, как только получим.

«Лечащий врач может поставить диагноз и внести человека в реестр переболевших, если это подтверждено анализами. Бывает, что у человека находят большое количество антител, это означает, что он бессимптомно переболел. Тогда он обращается к врачу, который вносит пациента в специальный реестр, и тот получает QR-код», – говорил прежде Павел Креков.

На прошлой неделе зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать в России реестр граждан, которые имеют антитела к коронавирусной инфекции, но при этом не обращались за помощью к медикам или болели бессимптомно. Инициативу он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко. «Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», – говорил он.

Отметим, в Санкт-Петербурге решили выдавать QR-коды переболевшим «неофициально». Факт болезни можно подтвердить результатами ПЦР-теста, который был сдан в момент заболевания, или тестом на антиген – документы нужно будет представить в поликлинику по месту жительства, где их рассмотрит врачебная комиссия. «Если комиссия посчитает, что предоставленной информации достаточно для того, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет занесена в федеральный регистр, а оттуда на портал госуслуг, где будет оформлен QR-код», – говорил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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