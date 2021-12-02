Кандидатов в губернаторы в 2022 году ждут ковидные протесты и рассерженные избиратели

Губернаторские выборы 2022 года пройдут в непростых условиях. Главы регионов, которые планируют переизбраться, столкнутся с целой группой рисков, о которых рассказал «Минченко консалтинг» в декабрьском рейтинге устойчивости губернаторов.

По мнению Евгения Минченко, ключевые риски региональных выборов в 2022 году таковы:

1. Нарастание протестов в случае принудительной вакцинации и введения QR-кодов;

2. Обострение внутриэлитных конфликтов из-за фактического воплощения доктрины единой публичной власти через массовую замену глав МСУ на лояльных губернатору варягов;

3. Протестные настроения «рассерженного городского избирателя»;

4. Рост неравенства развития между центром и периферией;

5. Локальные протесты по специфическим тематикам: экология, обманутые дольщики, перебои с поставками продовольствия и т.д.

Особенно нелегко придется тем, кто пойдет уже на третий срок, например, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. «Фактор долгого пребывания на посту повышает шансы ротации Евгения Куйвашева и Валерия Радаева (Саратовская область), с учетом запроса на обновление власти и накопленной усталости от старожилов», – указано в описании рейтинга.

Среди глав регионов УрФО Куйвашев оказался на последнем, шестом месте. «На Урале лидерами округа остаются губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Наиболее интересным сюжетом в федеральном округе является дальнейшая судьба Евгения Куйвашева, который гипотетически должен пойти уже на третий губернаторский срок в условиях наличия внутриэлитной турбулентности в Свердловской области и высокой заинтересованности федеральных акторов в контроле над ресурсным регионом», – сообщает «Минченко консалтинг».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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