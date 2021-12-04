В Нижнем Тагиле проходит акция против QR-кодов (ФОТО)

В Нижнем Тагиле начинается акция против введения QR-кодов. Как передает корреспондент «Нового Дня», сейчас в Комсомольском сквере собралось около 100 человек, и люди еще подходят.

Собравшиеся организовали сбор подписей под обращением в законодательное собрание области против принятия законопроекта о введении режима проверки QR-кодов в общественных местах, который депутаты рассмотрят на пленарном заседании 7 декабря.

Неподалеку стоят полицейские, они наблюдают и фотографируют. Акция была заявлена как пикет и проходит на площадке, входящей в утвержденный областными властями в 2017 году перечень мест, где можно проводить акции численностью не более ста человек без уведомления органов государственной власти.

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

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