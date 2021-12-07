Законопроект о QR-кодах рассмотрят в 14:00 с участием общественников (ДОКУМЕНТ)

Свердловское заксо рассмотрит федеральный законопроект о введении QR-кодов сегодня в 14:00. Об этом сообщил «Новому Дню» депутат Вячеслав Вегнер.

Он также рассказал, что попросил руководителя аппарата заксо пропустить в здание представителей трех общественных организаций, выступающих против законопроекта: «Роднадзор», «Иммунный ответ» и «Мы вместе». Сейчас у здания заксобрания никакой активности не наблюдается.

Как уже сообщал «Новый День», 30 ноября комитет свердловского заксо по социальной политике рекомендовал коллегам поддержать на пленарном заседании 7 декабря федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Одновременно депутаты предложили разрешить вход без QR-кодов в помещения МФЦ, где некоторым гражданам необходимо получить документ с QR-кодом в распечатанном виде. В то же утро к зданию заксо пришли антикуарщики. Депутатам было передано около 40 именных обращений от граждан, в которых они убеждали народных избранников проголосовать против федеральных законопроектов о QR-кодах.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Евгения Вирачева

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