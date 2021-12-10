Архивы «Нового Дня» о митингах после выборов

10 декабря 2011 года Екатеринбург, как и многие другие города России, протестовал против результатов выборов. В Москве на Болотной собралось, по разным оценкам, от 25 до 150 тысяч участников. В Екатеринбурге пришло как минимум пять тысяч человек, акция длилась около трех часов. На площади Труда требовали перевыборов, отставки главы облизбиркома, побрить главу ЦИКа, а также посадили на кол плюшевого медведя.

В акции приняли участие молодые люди и даже школьники, люди среднего возраста и пенсионеры. Кто-то раздавал белые ленточки и шарики. Другая группа людей устроила «голосование», раздав бюллетени с вопросом «Считаете ли вы, что вас ******* [обманули]?» и вариантами ответов «Да» и «Нет». Напоминаем, как это было.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»