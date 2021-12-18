От Сталина до Деда Мороза: итоги недели от РИА «Новый День»

Завершается очередная рабочая неделя. Середина декабря миновала, и по повестке это чувствуется – города украшают к празднику, появляются «новогодние» новости. Однако жизнь региона бьет ключом – военные всполошили весь город архитектурным решением, политики жгут глаголом и устраивают нужных людей на нужные места. О самом главном за прошедшую пятидневку – в экспресс-обзоре «Нового Дня».

Скандал недели: военные вернули изображение Сталина

В Екатеринбурге на фасад окружного Дома офицеров вернули барельеф Сталина, который демонтировали в 90-е годы. И всю недели не утихают споры, насколько это вообще корректно. Кто-то говорит, что такое решение военных – просто дань истории, другие указывают, что изображению вождя в городе не место, и требуют его убрать. Итоги опроса людей на улице – на нашем видео.

Екатеринбуржцы о барельефе Сталина

Заявление недели: глава города держит слово

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на этой неделе провел пресс-конференцию. Он довольно подробно ответил на все вопросы журналистов, и в том числе прокомментировал слухи о скором подорожании проезда в общественном транспорте. Информация подтвердилась. С февраля поездка будет стоить 33 рубля. «Я в начале своей работы говорил, что в 2021 году повышения стоимости не будет. Год завершается, повышение будет», – отметил Орлов.

Возвращение недели: Тукановой подобрали местечко

В Екатеринбург вернулась Эльмира Туканова, которая возглавляла свердловский Центр развития туризма, а потом переехала в Башкирию. Но должность в Уфе ей пришлось оставить, она вернулась на родину. И, кажется, безработной числиться не будет. В Свердловской области с 1 января начнет работать отдельный департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Должность руководителя прочат Тукановой.

Второй кандидат – гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Цифра недели: очень дорогой сервиз

Чайный сервиз, выставленный Евгением Куйвашевым на благотворительный аукцион Екатерининской ассамблеи, был продан за 42 млн рублей, хотя стартовая цена его была 160 тысяч. Выяснилось, что первоначально сервиз стоил еще дешевле – около 16 тысяч рублей.

Посуда ушла с молотка в 2,6 тысячи раза дороже своей стоимости. Деньги потратят на благотворительность.

Видео недели: в Екатеринбург приехал Дед Мороз

В Екатеринбург прибыл ретропоезд, на котором Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по России. В сопровождении Снегурочки, гнома и снеговиков он вышел на платформу совсем ненадолго. Волшебник немного пообщался с толпой, попросил всех закрыть глаза и загадать желание, которое постарается исполнить под бой курантов. Заявленных игр с детьми на перроне не было, отчего некоторые явно расстроились: люди ждали на морозе около часа. Смотрите, как встречали поезд.

Поезд Деда Мороза

А еще «Новый День» встретился с местным Дедом Морозом и узнал, что самое тяжелое в его работе и почему дети больше не читают стишки на стуле.

Кстати, в Екатеринбурге заработали елочные базары, как правильно выбрать новогоднее дерево, можно почитать здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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