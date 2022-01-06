Куйвашев оценил уровень заболеваемости после отмены QR-режима в Свердловской области

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области за месяц снизилась на 43%. На сегодняшний день прививки поставили около 57% жителей региона, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«После приостановки работы QR-кодов времени прошло немного. Полноценные выводы делать рано. Но пока дела идут неплохо. Люди сейчас все же чаще время проводят на свежем воздухе и за городом. С середины июля мы до такого уровня еще не опускались – меньше 400 случаев COVID-19 за сутки. За месяц этот показатель снизился на 43%. Продолжаем постепенно возвращать больницы и в Екатеринбурге, и в других городах к плановой работе. Но всегда держим резерв на случай ухудшения ситуации», – написал глава региона в Instagram.

Куйвашев добавил, что активно вакцинируются люди старше 60 лет. На сегодняшний день привито уже 676 тысяч пожилых свердловчан. Прививочные пункты работают и в праздничные дни. Сейчас в Свердловской области есть запас 2,9 миллиона доз вакцины – но каких именно препаратов, не уточняется.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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