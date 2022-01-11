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Вторник, 11 января 2022, 15:45 мск

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Свердловские власти анонсировали QR-коды «выходного дня»

Свердловские власти пока не приняли решения о возвращении режима обязательной проверки QR-кодов в общественных местах. Напомним, ограничения были отменены до 20 января.

«Ситуация будет меняться каждый день. Вероятно, мы вернемся к варианту сочетания работы учреждений по кодам, когда пиковая нагрузка и больше всего людей в торговых центрах. Когда нагрузка будет снижаться, возможно, будет вход без QR-кодов. Возможно, коды будут вводить в выходные дни. Решение будет принято в ближайшие дни», – сообщил на брифинге Павел Креков.

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что последние восемь недель в регионе было снижение заболеваемости Covid-19. По его словам, это результат введенных мер и увеличения числа вакцинированных людей. Сейчас 71,8% взрослых людей в Свердловской области имеют антитела после прививки.

Как уточнили «Новому Дню» в оперштабе, на сегодняшний день первым компонентом вакцинированы 2,42 миллиона взрослых жителей области, полный курс вакцинации прошли 2,26 миллиона человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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