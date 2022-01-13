российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 января 2022, 12:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Куйвашев пообещал не вводить QR-коды в общественном транспорте

В Свердловской области не планируется вводить проверку QR-кодов вакцинации от коронавируса в общественном и пригородном транспорте. «Мы пока не думали о таком», – ответил на вопрос журналистов губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции.

Однако он предупредил, что в ближайшее время в транспорте будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. Перевозчикам, которые будут допускать в салон пассажиров без масок, грозят серьезные санкции.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен проект федерального закона об обязательной проверке сертификатов вакцинации в разных видах транспорта. Но из-за общественного резонанса законопроект был снят с обсуждения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / QR-код

Госдума может отложить скандальный законопроект о QR-кодах / В Госдуме предложили вводить QR-коды только в случае ЧС / Подросток получил сотрясение мозга в драке в ТЦ из-за QR-кода / Законопроект о QR-кодах могут «подвесить» / Свердловские власти анонсировали QR-коды «выходного дня» / В Забайкалье вернули QR-коды для посещения торговых центров / Куйвашев оценил уровень заболеваемости после отмены QR-режима в Свердловской области / Петербург перешел на QR-коды

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, QR-код,