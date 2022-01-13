Куйвашев пообещал не вводить QR-коды в общественном транспорте

В Свердловской области не планируется вводить проверку QR-кодов вакцинации от коронавируса в общественном и пригородном транспорте. «Мы пока не думали о таком», – ответил на вопрос журналистов губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции.

Однако он предупредил, что в ближайшее время в транспорте будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. Перевозчикам, которые будут допускать в салон пассажиров без масок, грозят серьезные санкции.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен проект федерального закона об обязательной проверке сертификатов вакцинации в разных видах транспорта. Но из-за общественного резонанса законопроект был снят с обсуждения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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