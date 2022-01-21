Из-за ковида тестовые соревнования Универсиады под угрозой срыва (ГРАФИК)

Через два месяца в Екатеринбурге должны начаться первые тестовые соревнования в рамках подготовки к Универсиаде-2023. Большая часть мероприятий запланирована на следующий год. Об этом сегодня на пресс-конференции говорил вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков. «На всех площадках у нас будут тестовые мероприятия, часть мероприятий в 2022 году, большая часть – в 2023 году, до Универсиады, но тестовые пройдут по всем 18 видам спорта», – заверил он.

В распоряжении «Нового Дня» оказался график предстоящих тестовых мероприятий. Действительно, на 2022 год запланирована только треть из них, оставшиеся предполагается провести в 2023-м, в конце зимы, весной и частично летом, до Всемирных студенческих игр. Однако график постоянно меняется, и часть из предстоящих событий этого года, скорее всего, не состоится, сообщил «Новому Дню» источник в резиденции губернатора. «На март были запланированы соревнования по волейболу – в Екатеринбурге должны пройти матчи чемпионата России среди женщин, однако из-за ситуации с ковидом возможно, что будут другие тестовые, скорее всего, юношеские», – сказал собеседник «Нового Дня».

Пока что график выглядит следующим образом:

Март 2022

Чемпионат России по волейболу среди женщин

Май 2022

Финал лиги Ассоциации студенческого баскетбола

Август 2022

Кубок России по полумарафону и спортивной ходьбе (легкая атлетика)

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин

Сентябрь и октябрь 2022

Кубок мира FISU по единоборствам (бокс, самбо)

Февраль и март 2023

Первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек

Апрель 2023

Кубок Свердловской области по художественной гимнастике

Май 2023

Первенство России по водному поло

Финал Всероссийских соревнований по регби среди студенческих команд

Европейский теннисный турнир среди юношей и девушек

Июнь 2023

Чемпионат России по стрельбе из лука

Первенство России по легкой атлетике

Всероссийский турнир по спортивной гимнастике памяти Владимира Ласточкина

Чемпионат Свердловской области по прыжкам в воду

Кубок Свердловской области по плаванию

Июль 2023

Симуляции соревнований по бадминтону, боксу, настольному теннису, фехтованию, таэкводно и волейболу

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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