Черная перловка для детсадовцев, крещенская оттепель и отмена приговора сыну росгвардейца. Итоги недели РИА «Новый День»

«Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. В Свердловской области пятидневка отметилась несколькими скандалами в самых разных сферах – так, был смягчен приговор скандально известному сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, который на угнанной машине погубил двух мужчин; в детском саду в Верхней Пышме разбирались с массовым отравлением дошколят, которых накормили черной перловкой, а в Екатеринбурге – со странным назначением главы министерства внешнеэкономических связей. Об этом и другом, не менее интересном, в традиционной рубрике агентства.

Коронарост

За десять дней заболеваемость коронавирусом выросла вдвое. Если в середине января фиксировалось примерно 350 случаев в сутки, сейчас – больше 700. Власти призывают готовиться к омикрону, который уже добрался даже до Серова, и не расслабляться: обновлять прививки, носить маски, соблюдать дистанцию. Чтобы не получилось как у екатеринбуржца Никиты Хазеева – молодой человек заразился коронавирусом, думая, что перенесет его легко, но попал в реанимацию со 100% поражением легких. К счастью, врачам удалось его спасти.

Йес-йес, миВЭС

Странное назначение главы министерства внешнеэкономических связей обсуждали на этой неделе – по указу губернатора Евгения Куйвашева этот пост получил Вячеслав Ярин, он несколько лет назад прославился тем, что пожаловался в ГИБДД на выезд на встречную полосу кортежа, который мог перевозить митрополита Кирилла.

Интересно, что Ярин, в отличие от всех прежних глав миВЭСа, не имеет связей в ФСБ, что и удивило наблюдателей.

Черная перловка

С диареей и рвотой пришли домой воспитанники старшей группы детсада «Ромашки» в Верхней Пышме. Родителям они рассказали, что их накормили «черной кашей». Позднее мамы и папы сообщили нам, что детей могли накормить плохо промытой перловкой, которая, соприкасаясь с кипятком, окрашивается в синий цвет и может выделять опасные для здоровья вещества, однако чиновники из местного гороно все опровергли, заявляя, что группу закрыли превентивно из-за одного случая острой кишечной инфекции. Сейчас в ситуации разбираются прокуратура и Роспотребнадзор, последний уже нашел нарушения в пищеблоке детсада.

Приговор Васильеву

Облсуд смягчил приговор Владимиру Васильеву, виновнику жуткого ДТП на улице Малышева в августе 2019-го. Васильев, сын полковника Росгвардии, угнал тогда чужую машину и, разогнавшись более 200 км/ч, влетел в такси – водитель и пассажир скончались на месте, у обоих остались маленькие дети. В ходе следствия выяснилось, что анализ мочи, которую сдавал угонщик после аварии, подменили – на биоматериал его отца, а сам виновник ДТП признал, что машину взял без спросу, но утверждал, что не садился пьяным за руль. При этом обвинение об угоне с него сняли, смягчив новый приговор – с 9 лет и 3 месяцев колонии до 8 лет и 11 месяцев колонии. Известно, что прокуратура будет обжаловать решение.

Крещенская оттепель

Пока в регионах России отменяли купания в прорубях на Крещение, на Урале к нему активно готовились – в итоге в обряде приняли участие 23 тысячи человек.

Крещенье – 2022

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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