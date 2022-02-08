Инспекция FISU оценит готовность Екатеринбурга к Универсиаде

На следующей неделе в Екатеринбург приедут с очередной инспекцией руководители Международной федерации студенческого спорта (FISU). Они оценят уровень готовности Екатеринбурга к проведению Всемирных студенческих игр 2023 года.

Как сообщают в пресс-службе игр, Екатеринбург посетят вице-президент ФИСУ Марианн Дымальски, генеральный секретарь Эрик Сайнтронд, директор департамента летних Игр Марк Ванденплас.

Ожидается, что 15 февраля делегация осмотрит строящиеся объекты – Деревню игр и Дворец водных видов спорта. «Программа данной плановой инспекционной поездки является более обширной по сравнению с предыдущим визитом делегации ФИСУ, который состоялся в ноябре 2021 года», – подчеркнули в пресс-службе.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года в Екатеринбург приезжали проверяющие из контрольного управления президента России, которые, по данным «Нового Дня», сделали целый ряд замечаний. Самые серьезные вопросы были к строителям и срокам сдачи новых объектов.

Министр спорта Леонид Рапопорт прокомментировал это так: «Три объекта будут новыми: Дворец художественной гимнастики, Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо. У нас были некоторые задержки по Дворцу дзюдо, на что нам было указано со стороны контрольных органов, и я им благодарен, они иначе видят единую технологию мониторинга проектов строящихся и реконструирующихся, которая в наложении с финансовым обеспечением позволяет увидеть, где мы находимся. У нас нет никакого пожара, никаких красных зон, есть вопросы, которые сейчас решаются».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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