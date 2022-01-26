Рапопорт об объектах Универсиады: «Нет никаких красных зон, есть вопросы, которые решаются»

В Свердловской области идет подготовка к Универсиаде 2023 года, в рамках которой строятся и реконструируются спортивные объекты. В ноябре прошлого года в Екатеринбург приезжали проверяющие из контрольного управления президента России, которые, по данным «Нового Дня», сделали целый ряд замечаний. «Главное для них – управление, менеджмент, координация. Смотрят на выполнение контрольных сроков, объемов работ, найти изъян могут у кого угодно, так что в прошлый визит досталось всем. Это как тест из тысячи вопросов об одном и том же, но по-разному сформулированных, каждый твой ответ проверяют, а так ли это по факту», – рассказал источник «Нового Дня».

По данным агентства, у проверяющих были самые серьезные вопросы к строителям и срокам сдачи новых объектов. «Три объекта будут новыми: Дворец художественной гимнастики, Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо. У нас были некоторые задержки по Дворцу дзюдо, на что нам было указано со стороны контрольных органов, и я им благодарен, они иначе видят единую технологию мониторинга проектов строящихся и реконструирующихся, которая в наложении с финансовым обеспечением позволяет увидеть, где мы находимся. У нас нет никакого пожара, никаких красных зон, есть вопросы, которые сейчас решаются, – сказал глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт сегодня на пресс-конференции в ответ на вопрос «Нового Дня». – Дворец дзюдо был спроектирован заранее, до требований Всемирной организации студенческого спорта, и запланирован для проведения соревнований европейского уровня, а не мирового, там изменения связаны с проектными решениями и логистикой, чтобы у нас не совпадали потоки, это актуально в рамках пандемии. Скажу, что мы дважды в неделю проводим мониторинг по поручению Куйвашева, Шмыков проводит совещания – мониторинг подготовки к проведению ВСИ».

Также он добавил, что не видит проблем с подготовкой к Универсиаде «как операционных, так и строительных, так и проблем с проведением».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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