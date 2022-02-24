«Уральская ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 24 июня

Фестиваль Ural Music Night в 2022 году планируется провести в Екатеринбурге 24 июня. Организаторы уже начали прием заявок от музыкантов. Подать заявки можно на сайте проекта до 21 марта. Список хедлайнеров фестиваля станет известен позже.

Напомним, в 2021 году летний фестиваль Ural Music Night был отменен из-за подъема заболеваемости коронавирусом. После нескольких переносов мероприятие все-таки состоялось 22 октября, но в условиях ограничений. Концерты проходили на закрытых площадках, а зрители могли попасть на фестиваль только по ристбендам (браслет-пропуск). Тем не менее «Уральская ночь музыки» в прошлом году собрала несколько тысяч посетителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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