В день довыборов в Екатеринбурге на избирательные участки к полудню пришли всего 0,8% горожан

Избирком Екатеринбурга опубликовал информацию по явке на довыборах на 12 часов дня. В избирательном округе № 2 (Верх-Исетский район) проголосовал 2401 житель, или 4,48% от всех зарегистрированных избирателей. В округе № 10 (Академический район) к полудню проголосовали 6828 человек, или 8,37%. Общая явка избирателей на текущий момент составляет 6,83%.

Эти данные приведены с учетом досрочного голосования, которое длилось с 16 по 26 марта. Показатели голосования в основной день довыборов, то есть сегодня, значительно скромнее. С 8 часов утра проголосовали в общей сложности 1073 человек, или 0,8%. Две трети из проголосовавших сегодня приходятся на Академический район.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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