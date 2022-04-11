Мэрия объявила конкурс на логотип к 300-летию

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку логотипа к 300-летию города. «Он должен содержать цифры «300» и название города Екатеринбурга, отражать его исторические и культурные особенности», – пояснили в ратуше.

Сейчас идёт приём заявок. Он продлится до 17 апреля. Желающие участвовать в конкурсе могут отправить до трёх работ включительно. На следующем этапе – с 18 по 24 апреля – конкурсная комиссия выберет эскизы, которые пройдут дальше. Жюри оценит соответствие заданной теме, креатив, соблюдение технических требований, а также возможность размещения эскизов на рекламных носителях.

С 25 апреля начнётся народное голосование. Оно продлится до 10 мая. Затем будет назван победитель, которому заплатят 300 тысяч рублей. С положением конкурса, составом комиссии и другой технической информацией можно ознакомиться на сайте ратуши.

Екатеринбург, Елена Сычева

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