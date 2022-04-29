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Пятница, 29 апреля 2022, 07:56 мск

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Екатеринбуржцам предложили 10 вариантов логотипа 300-летия города

На официальном портале Екатеринбурга началось народное голосование за лучший вариант логотипа к 300-летию города. Свой выбор горожане смогут сделать до 10 мая.

Выбрать лучшую авторскую работу из десяти представленных можно на официальном портале Екатеринбурга. По результатам голосования и с учетом экспертных оценок до 29 мая жюри определит лидера. Победитель конкурса получит приз – денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», по условиям конкурса, логотип должен содержать число «300» и название города, отражать его исторические и культурные особенности. Заявки принимали до 17 апреля. Желающие участвовать в конкурсе могли отправить до трёх работ включительно. На следующем этапе – с 18 по 24 апреля – конкурсная комиссия выбрала эскизы, которые прошли дальше. Жюри оценило соответствие заданной теме, креатив, соблюдение технических требований, а также возможность размещения эскизов на рекламных носителях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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