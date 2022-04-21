Правительство займется музыкой – распоряжение уже подписано

В Свердловской области члены правительства региона займутся музыкой – соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он дал поручение создать рабочую группу по проведению фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, который пройдет уже в восьмой раз. Соорганизацией займутся заместители губернатора Павел Креков, Дмитрий Ионин, Валерий Чайников, министр культуры Светлана Учайкина и и.о. министра инвестиций Елена Хлыбова.

«Уральская ночь музыки» давно стала важным и по-настоящему имиджевым проектом для Свердловской области. Впервые за три года фестиваль пройдет в конце июня, в привычное время и в привычной обстановке. Надеюсь, он станет главным событием года в России. Рассчитываю, что наши предприниматели поддержат лучшее мероприятие региона», – сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее в пресс-службе фестиваля сообщили, что не одобрили ни одной заявки от музыкантов из Европы, в этом году на площадках UMN выступят только отечественные исполнители, а также гости из Белоруссии и ближайших азиатских стран. В шорт-листе: Imaginary Friends Orchestra, Nuggers, qaynar, «Андреграунд», Kickin' Jass Orchestra, Settlers, Alkonost, Aeterna, Shoo, «Собачий Lie», «Лус Киндер», «Оммаж», «Раги Ганги», theabc, Tihotiho, «Сны Саламандры» и многие другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»