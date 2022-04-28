Свердловский избирком начал подготовку к губернаторским выборам

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила порядок ведения избирательных счетов для будущих участников губернаторских выборов.

В документе говорится, что предельный размер избирательного фонда – 50 млн рублей. Из них личные средства самого кандидата не могут превышать 10 млн рублей, средства выдвинувшей его политической партии – 25 млн рублей, пожертвования от физических лиц – 1 млн рублей (от одного), юридических лиц – 10 млн рублей (от одного). В случае проведения второго тура кандидат имеет право потратить еще 10 млн рублей, но не больше.

Отметим, что в 2017 году предельный размер фонда также составлял 50 млн рублей, но его структура была другой. Сам кандидат мог вложить не более 20 тысяч рублей, его партия или спонсор – юридическое лицо – не более 1 млн рублей, физическое лицо – не более 10 тысяч рублей. Как уже писал «Новый День», в августе 2017 года больше всего денег на избирательном счете оказалось у кандидата от «Единой России» Евгения Куйвашева – 42 миллиона рублей. Предвыборные «кошельки» его соперников не дотягивали даже до 4 миллионов.

Добавим, что вопрос о процедуре губернаторских выборов все еще окончательно не решен. Решение может быть принято в ближайшие дни. По данным «Интерфакса», об этом сообщил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. «Сейчас в консультациях. Должны дать населению право участвовать, хотя и тот, и другой вариант подразумевает участие: либо напрямую, либо через представителей. Когда пройдёт окончательное решение, сказать не могу, думаю, в ближайшие дни», – сказал Мазур журналистам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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