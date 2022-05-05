Где выступит Игорь Саруханов, а где – «Любэ»: программа мероприятий на 9 Мая

В Екатеринбурге в День Победы с утра до вечера будут проходить праздничные мероприятия. Кроме главного – парада – будут концерты, кинопоказы, выставка ретроавтомобилей и салют. Публикуем подробную программу официальных событий 9 мая.

Площадь 1905 года

С 10 до 11 часов на площади 1905 года пройдет парад Победы, в котором в этом году участвуют войска Екатеринбургского гарнизона, а также военная техника. Сразу после прохода техники начнется авиапарад: над городом пролетят самолеты-разведчики, истребители-перехватчики. Вертолетов не будет.

С 11:00 до 13:00 от улицы Пушкина по проспекту Ленина пройдет огромная колонна «Бессмертного полка»: уральцы пронесут портреты своих дедов, отцов, участников Великой Отечественной.

С 12:00 до 14:00 на больших экранах на площади 1905 года будут транслировать парад Победы на Красной площади в Москве.

С 14:00 до 22:00 на тех же экранах будут показывать фильмы про войну. Пройдет серия лекций о жизни Свердловска в 1941-1945 годах.

Улица Пушкина

С 11:00 до 14:00 на улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева будет проходить традиционная для 9 Мая выставка ретроавтомобилей.

Исторический сквер

С 13:00 до 16:00 на Плотинке будет идти концерт «Мы внуки твои, Победа!». Выступать на сцене будут воспитанники екатеринбургских музыкальных школ: оркестры, хоровые и танцевальные коллективы, юные актеры.

С 19:00 до 22:00 – большой гала-концерт с участием группы «Любэ» и Полины Гагариной. Вести программу будет актер Андрей Мерзликин.

Октябрьская площадь

С 14:00 до 18:00 – концертная программа «Свердловск ковал Победу» с участием взрослых и детских коллективов.

С 18:00 до 20:30 – концерт Театра музыкальной комедии.

С 21:00 до 22:00 – концерт Игоря Саруханова.

Парк Маяковского

С 11:30 до 12:00 у памятника воинам-разведчикам – мотоциклистам пройдет встреча ветеранов и небольшой концерт.

С 14:00 до 18:00 в парке пройдет концерт.

УрГЭУ

С 12:00 до 12:30 на площадке у здания на 8 Марта, 62, проведут акцию «Вальс Победы», на которой одновременно вальс станцуют десятки или даже сотни пар.

Салют: Центр, Академический, Уралмаш

Завершатся все официальные мероприятия в честь Дня Победы тремя фейерверками, которые запустят в разных районах Екатеринбурга. В 22:00 залпы начнут пускать над акваторией городского пруда (Плотинка), над летним парком «Уралмаш» и над Преображенским парком в Академическом. Салют продлится до 22:30.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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