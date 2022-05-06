В Верхней Пышме 9 мая пройдет памятное шествие военной техники времен Великой Отечественной и пролет авиации

В Верхней Пышме 9 Мая состоится свой парад военной техники времен Великой Отечественной войны. В этом году в колонне пройдут легендарный танк Т-34, легкий танк Т-60, гаубица М-30 и другие машины.

При желании успеть на парад в Верхнюю Пышму можно будет и после парада в Екатеринбурге – он начнется в 13:30 и продлится до 14:15. В этом году в колонне пройдет 31 единица техники: средний танк Т-34, грузовой автомобиль ГАЗ-АА, бронеавтомобиль БА-6, легкий танк Т-60, тяжелые танки Т-35, ИС-2, средний танк Т-28, а также гаубица М-30, гаубица-пушка МЛ-20 и противотанковая пушка 53-К. После этого состоится пролет авиации.

После парада в Верхней Пышме пройдет свой «Бессмертный полк». В этом году организаторы акции обещают сделать мероприятие особенно запоминающимся. Для самых юных участников уже подготовлены подарки – памятные значки, а для детей старшего возраста на площадке построения колонны будут организованы викторины. За час до начала акции на площадке построения (у спортивной школы имени Александра Козицына) появится несколько передвижных фотозон.

Утром, до парада, в Верхней Пышме пройдет акция памяти «Слава тебе, солдат!». Руководители города, АО «Уралэлектромедь», а также работники предприятий, ветераны и учащиеся школ возложат цветы к мартирологам, на которых выгравированы 2305 фамилий погибших верхнепышминцев – участников Великой Отечественной войны, а также к памятнику Советскому солдату-освободителю.

В 12 часов у мемориала «Журавли» пройдет акция «Нам жить! И помнить нам!». В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 667 металлургов, из них 281 человек не вернулся домой. Их память участники акции почтут минутой молчания. По традиции на акции будет вручена «Судьба солдата». В этом году поисковики восстановили судьбу красноармейца, погибшего в 1942 году, но считавшегося пропавшим без вести.

А в 12:20 350 участников акции «Вальс Победы» пригласят всех желающих станцевать под звуки мелодий «Дунайские волны», «В лесу прифронтовом», «Майский вальс», «Тучи в голубом», «Старый забытый вальсок».

Напомним, ранее мы публиковали программу официальных мероприятий Дня Победы в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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