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Пятница, 6 мая 2022, 10:21 мск

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Будущие полицейские поют в метро (ВИДЕО)

В Екатеринбурге будущие полицейские поют песни в метро. Как передает корреспондент «Нового Дня», это праздничный концерт «Песни Победы», который проводит Юридический институт МВД России и Екатеринбургский метрополитен. Хору курсантов аккомпанирует духовой оркестр «На страже закона».

Концерт в метро

Будущие полицейские исполнили самые известные песни военных лет, в том числе «Смуглянку» из знаменитого фильма «В бой идут одни старики», и «День Победы».

Зрителям из числа пассажиров раздали георгиевские ленты и гвоздики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / День Победы

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