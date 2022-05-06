Гендиректор УГМК Андрей Козицын поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравил с Днем Победы ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

«Хочу от всей души, от себя и от всех, кто работает в нашей компании, поздравить вас с этим великим днем. Дай бог вам здоровья, чтобы как можно дольше вы были с нами, потому что, пока вы с нами, мы все стараемся быть достойными вас. Благодаря вам мы можем жить, смотреть в голубое небо, радоваться детишкам», – сказал Андрей Козицын.

Напомним, традиционно на 9 Мая Верхняя Пышма, где расположена штаб-квартира УГМК, станет одной из главных площадок праздничных мероприятий. Как уже сообщал «Новый День», здесь состоится собственный парад военной техники. Он начнется в 13:30 и продлится до 14:15. В этом году в колонне пройдет 31 единица техники: средний танк Т-34, грузовой автомобиль ГАЗ-АА, бронеавтомобиль БА-6, легкий танк Т-60, тяжелые танки Т-35, ИС-2, средний танк Т-28, а также гаубица М-30, гаубица-пушка МЛ-20 и противотанковая пушка 53-К. После этого состоится пролет авиации.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 667 металлургов Пышминского медеэлектролитного завода (ныне «Уралэлектромедь»), рудника и обогатительной фабрики, из них 281 человек не вернулся домой. В военный период обогатительная фабрика была единственным в стране поставщиком кобальта, а завод выпускал 17 видов продукции для нужд фронта, став основным производителем рафинированной меди в стране – из нее было изготовлено около 80% снарядных гильз и патронов.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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