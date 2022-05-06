российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 мая 2022, 13:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На Урале провели больше 20 мини-парадов Победы для ветеранов

На Урале военные ЦВО продолжают проводить персональные парады Победы для ветеранов Великой Отечественной, которые не смогут посетить торжества 9 Мая. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Центрального военного округа, в этом году было проведено больше 20 мини-парадов, 10 из них – в Свердловской области, в том числе в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге.

Напомним, акцию придумали в разгар пандемии коронавируса – чтобы не подвергать опасности заразиться к пожилым людям под окна приезжали расчеты и техника и устраивали парады для ветеранов персонально.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

/pict/text/20/04/17/689729_2124466791.jpg

Метки / День Победы

В трех свердловских городах в День Победы покажут авиашоу / 7 мая в Екатеринбург прибудет «Эшелон Победы» / Полина Гагарина и «Любэ» рассказали, какие песни исполнят в Екатеринбурге / Гендиректор УГМК Андрей Козицын поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы / В уральской глубинке в «Бессмертном полку» пронесут портрет Сталина (ФОТО) / Будущие полицейские поют в метро (ВИДЕО) / В Верхней Пышме 9 мая пройдет памятное шествие военной техники времен Великой Отечественной и пролет авиации / Ко Дню Победы ветераны получат по 5 тысяч рублей из областного бюджета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, День Победы,