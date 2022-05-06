На Урале провели больше 20 мини-парадов Победы для ветеранов

На Урале военные ЦВО продолжают проводить персональные парады Победы для ветеранов Великой Отечественной, которые не смогут посетить торжества 9 Мая. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Центрального военного округа, в этом году было проведено больше 20 мини-парадов, 10 из них – в Свердловской области, в том числе в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге.

Напомним, акцию придумали в разгар пандемии коронавируса – чтобы не подвергать опасности заразиться к пожилым людям под окна приезжали расчеты и техника и устраивали парады для ветеранов персонально.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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