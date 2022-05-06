В Екатеринбурге устроили мини-парад во дворе 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ФОТО)

Ветеран Великой Отечественной войны Гадый Зайнагутдинов, проживающий в Екатеринбурге, получил сегодня оригинальное поздравление с наступающим Днем Победы. Военные ЦВО организовали для него концерт духового оркестра и торжественный марш прямо во дворе его дома. Для 96-летнего фронтовика персональный парад стал сюрпризом.

Гадый Зайнагутдинов был призван на фронт в ноябре 1943 года в семнадцатилетнем возрасте, и прослужил в советской армии целых восемь лет. Он был артиллеристом истребительно-противотанковой батареи. Служил на Первом Дальневосточном фронте, в Уссурийске. Освобождал от японцев Южный Сахалин и Маньчжурию. Прямо с фронта 19-летнего солдата отправили в Корею – уже не артиллеристом, но механиком стрелково-пушечного и бомбардировочного вооружения. После демобилизации вернулся в родную деревню, а затем переехал в Свердловск, где устроился на завод. Гадый Зайнагутдинов награжден множеством наград, в том числе, орденом Великой Отечественной войны второй степени и медалью «За победу над Японией», сообщили в пресс-службе ЦВО.

Чествование ветерана прошло во дворе жилого дома по улице Чкалова. Гадый Зайнагутдинов принимал парад буквально у своего подъезда. Специально для него музыканты исполнили «Марш артиллеристов», что очень порадовало пожилого человека. Концерт привлек внимание и других жильцов дома. Многие люди наблюдали за происходящим из окон и подпевали слова военных песен.

Как ранее писал «Новый День», на Урале проведено уже более 20 персональных парадов для ветеранов ВОВ, которые не смогут по состоянию здоровья посетить торжества 9 Мая. Традиция поздравлять ветеранов по месту жительства появилась в 2020 году – в разгар пандемии коронавируса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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