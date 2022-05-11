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Среда, 11 мая 2022, 14:28 мск

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Екатеринбуржцы выбрали один из 10 логотипов к празднованию 300-летия (ФОТО)

На официальном сайте Екатеринбурга завершилось голосование за лучший вариант официального логотипа празднования 300-летия города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, победил вариант № 2. За него проголосовали 2977 человек, или 38,7 % участников опроса. Всего в голосовании приняли участие 7 тысяч 700 екатеринбуржцев. Добавим, что именно этот вариант поддерживали провластные телеграм-каналы.

Далее конкурсная комиссия примет окончательное решение и определит финалиста. Победитель конкурса получит приз – денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», по условиям конкурса, логотип должен содержать число «300» и название города, отражать его исторические и культурные особенности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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