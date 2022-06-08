Официально: электронного голосования на губернаторских выборах не будет

Свердловская область не стала подавать в ЦИК заявку о применении на выборах губернатора дистанционного электронного голосования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила на пресс-конференции председатель областного избиркома Елена Клименко.

«Позиция избиркома Свердловской области заключается в том, что в этом году ДЭГ применяться не будет. Сегодня ЦИК рассматривает те заявки, которые поданы субъектами, Наша область ее не подавала. Технически область к ДЭГ готова, но в этом году у нас ещё 50 муниципальных кампаний, это достаточно сложный техпроцесс», – пояснила она.

Елена Клименко добавила, что, возможно, Свердловская область опробует эту систему в 2023 году на выборах в гордуму Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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