Выборы губернатора обойдутся области почти в 400 млн рублей

На подготовку и проведение выборов губернатора Свердловской области в сентябре 2022 года региональным минфином выделено более 390 млн рублей.

Распределение этих средств было утверждено сегодня на заседании избирательной комиссии Свердловской области. Председатель ИКСО Елена Клименко рассказала коллегам, что смета самого областного избиркома составила почти 75 млн рублей. Она пояснила, что в эту сумму входят и расходы нижестоящих комиссий, которые будут закупаться необходимым централизованно. В смету ИКСО входит печать бюллетеней, информационных листовок, расходы на обслуживание КОИБов, средства индивидуальной защиты, расходы на связь.

Остальная сумма, около 315 млн рублей, будет доведена до территориальных и участковых избиркомов. В основном эти средства пойдут на дополнительную оплату труда членов избирательных комиссий. Елена Клименко пояснила, что, хотя средняя зарплата одного члена комиссии – всего 40 рублей в час, самих членов участковых комиссий в Свердловской области насчитывается почти 25 тысяч человек.

Как уже сообщал «Новый День», в 2016 году областной избирком, оценивая расходы на губернаторские выборы 2017 года, называл цифру в 540 миллионов рублей: 381,7 млн рублей – на первый тур, и еще 158,3 млн – на второй. Но по факту выборы 2017 года впервые в истории области прошли в один тур.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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