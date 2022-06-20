Низкая явка и фига в кармане: какими будут губернаторские выборы

У действующего губернатора Евгения Куйвашева нет ни малейших шансов проиграть сентябрьские выборы, несмотря на то, что недовольные им люди, безусловно, есть. По мнению опрошенных «Новым Днем» политологов, кампания будет носить референдумный характер – по сути, избиратели будут голосовать за или против Куйвашева.

«Никаких кандидатов, которые будут реально бороться за победу, нет и быть не может, – считает политолог Андрей Перла. – Большинство граждан одобряет политику президента и правительства, а значит, одобрит и поддержанную им кандидатуру. Недовольных достаточно много, но это скорее выльется в относительно низкую явку. Недовольство сейчас не имеет политического представительства, и в обозримом будущем иметь не будет. Есть возможность проголосовать за условно оппозиционные партии, но избиратели понимают, что это ничего не изменит».

По мнению политконсультанта Алексея Швайгерта, характер кампании будет зависеть от активности кандидатов. «Вызывает интерес темная лошадка «Новых людей». Это нечто свежее, антирейтинга у них еще нет. Их кандидат Александр Демин имеет серьезный статус – председатель комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу. Эта сфера во время ковида сильно просела, и на этом поле можно действовать. КПРФ в прошлом году показали хороший результат и по Госдуме, и по заксо. Последнее место, вероятно, займет Александр Каптюг (ЛДПР). Боюсь, после смерти Жириновского у него не будет спонсоров и инвесторов. СР может мобилизоваться за счет темы ЖКХ и пенсий – все, за что можно зацепить избирателя. Результат Кузнецова зависит от того, насколько он готов жечь мосты в своих отношениях с властями», – считает Швайгерт.

Также эксперт не исключает, что появится еще какой-то кандидат: «Сюрпризы не исключены. Есть еще Партия пенсионеров, «Родина», «зеленые» двух видов. Учитывая, что регион интересный, есть вероятность выдвижения альтернативных ресурсных кандидатов». Оценивая протестные настроения, Швайгерт отметил, что начало СВО повлияло на избирателей. С одной стороны, рейтинги Путина растут, с другой – критически настроенные эксперты считают, что люди скрывают свое настоящее мнение. «Такой избиратель придет с фигой в кармане. Надеюсь, что массовых приводов на участки не будет, потому что это опасно для самих властей. Не секрет, что на прошлых выборах там, где начальство приказало идти на выборы, было ухудшение».

Политолог Михаил Коробельников считает, что пока ситуацию предсказать сложно. «Никто не знает, какое осенью будет международное положение, какой будет ситуация в экономике. Чем хуже люди будут относиться к партии власти, тем меньше голосов получит ее кандидат. КПРФ, нравится она кому-то или нет, идеологическая партия, которая подходит для протестного голосования. У СР как таковой идеологии нет. ЛДПР уходит: есть Жириновский – есть ЛДПР. Нет Жириновского – нет ЛДПР. «Новые люди» в прошлом году сработали на эффекте новизны. А теперь все. Это был разовый выстрел, а их депутат уже ушел из заксо. Где они, где их идеи? Лидерами станут Куйвашев и Ивачев. Остальные – статисты, которые будут действовать в рамках, им отведенных, и выходить за них никто не собирается».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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