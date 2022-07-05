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Вторник, 5 июля 2022, 10:23 мск

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Куйвашев рассказал, зачем взял кредит на 5 миллиардов

Стартовал второй день «Иннопрома». Сегодня участники обсудили развитие городов. Глава региона принял участие в заседании координационного совета Екатеринбургской агломерации и рассказал, как дальше будут развиваться крупнейшие в области территории и зачем он взял в прошлом году кредит в 5 миллиардов.

«Чтобы не создавать маятниковую миграцию, мы должны равномерно развивать агломерацию, предусматривать в местах застройки и районов размещение производств. У нас сформирован каркас, задача – наполнить его инфраструктурой и проектами. В прошлом году у нас появились новые инфраструктурные инструменты, в этом году больше 5 млрд рублей взяли в кредит, чтобы развивать все агломерации. В данном случае мы главным образом сосредоточились на Екатеринбургской агломерации, неплохо движется Нижнетагильская. Скоро мы запустим трамвай между Верхней Пышмой и Екатеринбургом и замкнем ЕКАД, работы еще много – надо провести модернизацию инженерной инфраструктуры, продумать логистику, доступность социальных объектов. Уверен, реализация такого проекта позволит запустить позитивные изменения и в короткие сроки решить важнейшие для людей вопросы», – отметил Евгений Куйвашев.

«Новый День» ранее писал о крупнейших проектах для Екатеринбурга, о которых говорилось на «Иннопроме». Трамваи, которые будут ходить до Верхней Пышмы, уже привезли – это современные вагоны с зарядками для телефонов и климат-контролем. ЕКАД должны замкнуть уже в этом году.

Екатеринбург, Елены Сычева, Марина Иванова

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