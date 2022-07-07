Перед выборами свердловским чиновникам поднимут зарплату

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о повышении размера месячных окладов государственных служащих на 4%. Индексация действует с 1 августа 2022 года. Ранее предполагалось, что зарплаты чиновникам повысят только с сентября. Также досрочно была проиндексирована на 4% оплата труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений региона.

Зарплаты чиновников ежегодно индексируются на величину инфляции. Однако в 2021 году российское правительство отказалось повышать оплату труда госслужащих в целях экономии федерального бюджета. В 2022 году практика повышения зарплат чиновникам была возобновлена.

Напомним, в Свердловской области 11 сентября 2022 года пройдут выборы губернатора региона и более 50 муниципальных избирательных кампаний.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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