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Пятница, 5 августа 2022, 13:59 мск

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Видеонаблюдение на выборах губернатора будет только на 250 участках

Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение о видеонаблюдении и видеофиксации в день выборов 11 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видеонаблюдение будет вестись на 250 участках в самых крупных городах региона – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. Видеозапись будет вестись практически на всех участках, для этого используют камеры, закупленные в 2021 году. Не будет видеофиксации только на избирательных участках, расположенных в больницах, СИЗО и военных частях.

Напомним, во время губернаторской кампании 2017 года видеонаблюдение тоже велось только в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

Как ранее писал «Новый День», 11 сентября 2022 года в Свердловской области пройдут 55 избирательных кампаний. В 50 муниципалитетах жители будут избирать новые составы дум. В Зареченском сельском поселении пройдут выборы главы. В трех муниципалитетах назначены дополнительные выборы депутатов местных дум. Также на всей территории Свердловской области пройдут выборы губернатора региона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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