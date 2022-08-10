Для губернаторских выборов изготовят 2 907 200 бюллетеней

Для выборов губернатора Свердловской области будет изготовлено 2 млн 907 тысяч 200 бюллетеней, что соответствует 88% от числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Такое решение принято сегодня на заседании областного избиркома. Получение бюллетеней от изготовителя запланировано на 19, 22 и 23 августа.

Кроме того, секретарь ИКСО Игорь Буртов сообщил, что восемь теризбиркомов обратились с просьбой об обеспечении их бюллетенями, которые читаются с помощью КОИБов. Это Верх-Исетский, Железнодорожный и Ленинский ТИКи Екатеринбурга, Ленинский, Дзержинский и Тагилстроевский ТИКи Нижнего Тагила, а также Новоуральский и Полевской ТИКи. Всего планируется изготовить 740 тысяч бюллетеней для КОИБов и 2 млн 167 тысяч 200 – обычных.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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