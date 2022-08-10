российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 августа 2022, 16:58 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Для губернаторских выборов изготовят 2 907 200 бюллетеней

Для выборов губернатора Свердловской области будет изготовлено 2 млн 907 тысяч 200 бюллетеней, что соответствует 88% от числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Такое решение принято сегодня на заседании областного избиркома. Получение бюллетеней от изготовителя запланировано на 19, 22 и 23 августа.

Кроме того, секретарь ИКСО Игорь Буртов сообщил, что восемь теризбиркомов обратились с просьбой об обеспечении их бюллетенями, которые читаются с помощью КОИБов. Это Верх-Исетский, Железнодорожный и Ленинский ТИКи Екатеринбурга, Ленинский, Дзержинский и Тагилстроевский ТИКи Нижнего Тагила, а также Новоуральский и Полевской ТИКи. Всего планируется изготовить 740 тысяч бюллетеней для КОИБов и 2 млн 167 тысяч 200 – обычных.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы губернатора Свердловской области

Видеонаблюдение на выборах губернатора будет вестись на самых крупных участках / Председатель избиркома спрогнозировала явку на губернаторских выборах / Марсианские пейзажи, избитые агитаторы и Ельцин-центр: кандидаты в губернаторы в соцсетях / Иван Волков снова вылетит с губернаторских выборов / Свердловский избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы (ФОТО) / С 27 июля свердловчане могут выбрать участок для голосования на выборах губернатора / Скандальный юрист Иван Волков выдвинулся на губернаторские выборы / Перед выборами свердловским чиновникам поднимут зарплату

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы губернатора Свердловской области,