Приговор за глазки, возвращение коронавируса и нет дистанту. Итоги недели РИА «Новый День»

Завершилась очередная рабочая неделя. Уральцы попрощались с летом, которое ушло строго по календарю – с 1 сентября погода резко испортилась, в Екатеринбург пришли туманы и дожди. Впрочем, помимо обсуждения погоды у свердловчан на этой неделе было много и других тем. Подробнее о них – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Здравствуй, школа

На этой неделе для тысяч уральских детей начался учебный год. Кому-то повезло – в Екатеринбурге после капитального ремонта открылись школы № 83 и № 30, так что дети будут учиться в комфортных условиях.

Между делом выяснилось, что в Екатеринбурге за последние 10 лет ни разу не было солнечной погоды 1 сентября. Традиция не была нарушена и в 2022 году, день выдался пасмурным и дождливым.

Впрочем, судя по воспоминаниям уральских ВИПов, погода – не то, о чем будут вспоминать сегодняшние первоклассники и их родители. Первые подарки на День знаний, первосентябрьские традиции и мандраж – о своих первых школьных впечатлениях с «Новым Днем» рассказали известные уральцы.

Нет дистанту

С образовательным процессом было связано и заявление недели. Если в конце августа на правительственном уровне еще обсуждалось, вводить ли дистанционное обучение при ухудшении эпидобстановки, то накануне Дня знаний стало ясно – этому не бывать. Обещание дал губернатор Евгений Куйвашев.

Коронарост

Кстати, статистика по коронавирусу продолжает расти. Если на прошлой неделе суточное число заболевших пробило психологическую отметку в 1000 человек, то к пятнице показатель вырос еще больше – свыше 1500 человек. За последние две недели медикам пришлось развернуть дополнительные койки для лечения пациентов с Covid-19 – мест в больницах стало в четыре раза больше.

Умер Горбачев

На этой неделе на 92 году жизни после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачев. Экс-главу СССР не похоронят с элементами государственных почестей, однако среди политологов и публицистов нашлось немало тех, кто не побоялся высказаться с критикой в адрес мертвого функционера. «Новый День» собрал мнения о том, кем был Горбачев для страны.

За красивые глазки

На этой неделе Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор 64-летнему бывшему охраннику Ельцин-центра Александру Васильеву, который в декабре прошлого года нарисовал глазки на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полотно принадлежит Третьяковской галерее, но экспонировалось в Екатеринбурге. Судья признал виновным ветерана боевых действий и приговорил его к 180 часам обязательных работ, а также к обязательному наблюдению у психиатра.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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