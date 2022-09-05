Общественная палата Екатеринбурга выступила с предвыборной агитацией

Общественная палата Екатеринбурга утвердила обращение к горожанам с призывом голосовать за конкретного кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Председатель палаты Яков Силин заявил, что общественники могут заниматься агитацией, поскольку не являются органом власти. Документ будет размещен на сайте ОП.

Обращение к горожанам члены палаты утвердили сегодня на заседании большинством голосов. Только один человек проголосовал против, еще один воздержался. В тексте обращения содержится призыв поддержать на выборах действующего губернатора Евгения Куйвашева. «Несколько лет я работал с ним непосредственно. А знаю его с того периода, когда еще возглавлял город Тобольск. На сегодняшний день есть еще четыре кандидата, каждый обращается к жителям города, предлагая свое видение развития. У нашего губернатора есть программа, она изложена. Считаю полезным почитать ее, программа есть в газете и в интернете», – сообщил на заседании Силин.

Напомним, на прошлой неделе в предвыборной агитации за Куйвашева уличили председателя думы Каменска-Уральского Валерия Пермякова. Спикер выступал на школьной линейке 1 сентября, его речь сняли родители и выложили в соцсети. Теперь выступление Пермякова проверяет избирком. Согласно федеральному законодательству, лицам, замещающим выборные муниципальные должности, запрещено проводить агитацию.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 11 сентября. В кампании участвуют пять кандидатов: Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – за правду»), Александр Демин («Новые люди»), Александр Каптюг (ЛДПР).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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