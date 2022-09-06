Уральцы, доверившиеся «Госуслугам», не смогут проголосовать на выборах губернатора

На предстоящих выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся уже в ближайшее воскресенье, 11 сентября, смогут проголосовать не все уральцы, имеющие регистрацию в регионе. Причина – в рассогласованности действий различных ведомств. Речь идет о тех людях, которые получили электронную регистрацию по месту пребывания на «Госуслугах». Портал позволяет получить т.н. временную прописку, не приходя в паспортный стол. Достаточно заполнить заявление и заручиться согласием собственника квартиры или дома – и регистрация будет пройдена. Правда, только в электронном виде, документ заверен ЭЦП, а распечатанной версии не предусмотрено. И люди, которые пошли таким путем, окажутся не у дел в единый день голосования.

Как пояснили «Новому Дню» в Избирательной комиссии Свердловской области, люди с электронной регистрацией не смогут получить бюллетени на участках. ЭЦП в распечатанном виде перестает действовать, а электронного способа, при котором избиратель мог бы передать документ в ИКСО, просто не придумали. «Свидетельство о регистрации по месту жительства и паспорт гражданина РФ избиратель предъявляет на бумажном носителе при подаче им заявления по месту нахождения и при голосовании», – подчеркнули там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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