В плацкарте и на катамаране: участковые комиссии поехали к избирателям в глубинку (ФОТО)

В Свердловской области продолжается досрочное голосование на выборах губернатора в труднодоступной местности. За четыре дня участковые комиссии объехали деревни и поселки городских округов Арти, Гари, Ивделя, Серова, Тавды, а также Алапаевского и Таборинского районов. До избирателей члены УИК добирались в плацкартных вагонах поезда, на лодках, катамаранах и вездеходах.

Как сообщили в областном избиркоме, первыми в голосовании приняли участие жители поселка Глухарного, там зарегистрировано всего 20 избирателей. В тот же день проголосовали жители поселка Бурмантово, а 3 сентября свой голос отдали обитатели поселков Понил, Пакина, Вижай и Ушма, где проживают уральские манси.

До поселка Урай и деревни Старая Еловка, где проживает чуть более 10 избирателей, комиссия добиралась поездом, так как автомобильной дороги там нет. В поселке Матюшино числится 4 избирателя, но по факту проживают только двое – женщина-инвалид с мужем. Они тоже приняли участие в досрочных выборах.

С деревней Круторечка, где зарегистрировано 17 избирателей, транспортного сообщения нет вообще, и члены участковой комиссии приехали сюда на катамаране. А в поселок Новоселово, в котором проживают всего 4 избирателя, сотрудники избирательной комиссии добирались по реке Тавда на лодке, которую предоставила администрация Унже-Павинского села.

На вездеходах участковые комиссии объехали поселки Березовский, Ельничная, Строкинка, Задание, Гаранинка, деревни Елань, Бунькова, Михалева, Катышка, Большая Ерзовка, а также села Болотовское и Фоминское.

Досрочное голосование проводят как минимум два члена участковой комиссии с использованием переносного ящика для бюллетеней. За процессом голосования следит наблюдатель от общественной палаты Свердловской области. Комиссию сопровождает сотрудник полиции. В свердловском избиркоме уточнили, что члены УИК соблюдают санитарные требования и работают в масках. Каждому избирателю выдается индивидуальная шариковая ручка.

Напомним, всего на выборах губернатора досрочно проголосуют жители 155 отдаленных деревень в Свердловской области. Их голоса избирательные комиссии начнут считать после завершения голосования 11 сентября – основной день выборов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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