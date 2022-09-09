Видеонаблюдение на выборах губернатора будет не для всех (ФОТО)

Видеонаблюдение на выборах в Свердловской области будет организовано, как и в прошлом году, с ограничениями – наблюдать за происходящим на участках смогут не все. Изображения с камер будут транслироваться на специальный портал, доступ к которому получат общественные наблюдатели, штабы кандидатов и партий, избирательные комиссии всех уровней. Рядовые граждане смогут последить за процессом голосования только в Центре общественного на наблюдения, который сегодня открылся в Екатеринбурге.

Как заявил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, избирательные участки охвачены видеонаблюдением на 100%. Видеокамеры были установлены на 250 самых крупных участках Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. На остальных 2,4 тысячах участках будут работать камеры непрерывной видеорегистрации.

Технический директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Афонцев рассказал, что трансляция с камер в онлайн-режиме начнется с 7:00 11 сентября и завершится в 11:00 12 сентября. Записи будут храниться на служебном портале в течение трех месяцев с даты опубликования результатов выборов. В единый день голосования будут дежурить аварийные бригады «Ростелекома», чтобы оперативно отреагировать на любые внештатные ситуации – отключение электричества, обрыв связи или что-то подобное.

Центр общественного наблюдения, куда будет стекаться вся информация о процессе голосования, разместился на первом этаже исторического парка «Россия – моя история». Здесь оборудованы кол-центр и видеостена, на которую транслируется изображение с 250 камер на крупных участках Свердловской области. Рядом с видеостеной есть 10 автоматизированных мест, которые могут занять все желающие понаблюдать за выборами, и еще пять рабочих мест для СМИ. По словам представителей «Ростелекома», ЦОН обеспечен двумя независимыми каналами связи, то есть даже в случае внештатной ситуации видеотрансляция не прервется.

Общие затраты на организацию видеонаблюдения в Свердловской области составили около 9 миллионов рублей, сообщила «Новому Дню» председатель областного избиркома Елена Клименко. Формат видеонаблюдения, как и в прошлом году, определяла Центральная избирательная комиссия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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