Лисенок и штаны, футбольные фанаты-экстремисты и смерть британской королевы: Итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя почти полностью была посвящена подготовке к выборам губернатора. Но были и другие события, вызвавшие в обществе горячий отклик. Подробности – в материале РИА «Новый День».

В политике: выборы губернатора

В воскресенье, 11 сентября, в Свердловской области проходят выборы губернатора. «Новый День» вкратце рассказал о том, кто те люди, которые претендуют на эту роль – где они родились, кем работали до того, как уйти в политику, что известно об их доходах и что они обещают избирателям. К агитации кандидаты подошли с размахом. По состоянию на 8 сентября участники выборов аккумулировали на своих счетах 87 млн 727 тысяч рублей, а потратили – 83 млн 150 тысяч.

После официального подведения итогов выборов губернатора действующее областное правительство уйдет в отставку. Кого-то из них губернатор переназначит, кого-то – нет. «Новый День» попросил дать приблизительный прогноз по ситуации людей, вхожих в кулуары власти.

В обществе: футбольные фанаты и экстремизм

В начале недели УМВД Екатеринбурга разослало по СМИ памятку, как молодым людям по незнанию не попасть в экстремистскую группу. «Существует масса неформальных объединений экстремистской направленности, как правило, молодежных. К неформальным молодежным группам можно отнести футбольных фанатов, отличающихся от обычных болельщиков, которые поддерживают свою команду, проявлением агрессии, ненависти к другим соперникам. Данные группы устраивают массовые беспорядки при проведении матчей, драки, потасовки с представителями других команд. Также есть группы скинхедов, панков, недавно признанное экстремистской направленности неформальное движение «АУЕ» и многие другие», – считают в полиции. Фанаты немедленно оскорбились и потребовали извинений. «Прекратите демонизировать футбольных фанатов. Это не кучка каких-то маргиналов, а целая социальная прослойка. Фанаты работают в крупных компаниях, банках, государственных структурах, шоу-бизнесе, киноиндустрии и самых разных местах, как и все остальные нормальные люди. Они пропагандируют здоровый образ жизни и профессиональный спорт. В конце концов, они участвуют в СВО», – заявил футбольный фанат Руслан Хвостов.

Видео недели: лисенок украл детские штаны

В Екатеринбурге с конца прошлой недели пытаются поймать лисенка, который появился в Дендрарии на Первомайской. Однажды он попал на камеру, прискакав на детскую площадку и украв детские штанишки со скамейки. Животное не боится людей, что может говорить о том, что оно заражено бешенством, однако за его судьбу все равно переживают и пытаются спасти.

Лисенок ворует вещи в парке в центре Екатеринбурга

Фото недели: мемориал королевы Елизаветы у британского консульства

Покойная королева Великобритании Елизавета II никогда не бывала в Екатеринбурге. Но после ее смерти у входа в британское консульство появился портрет умершей монархини и цветы. Добавим, что «Новый день» нашел определенные связи между Свердловской областью и британской королевской семьей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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