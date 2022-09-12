Протестное голосование на выборах губернатора Свердловской области составило 2,5%

На выборах губернатора Свердловской области 23 648 бюллетеней (2,51%) оказались недействительными. Это означает, что избиратели сознательно испортили бюллетень: поставили две или более галочек, оставили надписи или просто бросили в избирательную урну пустой лист. Обычно так граждане выражают позицию «против всех».

Как рассказали «Новому Дню» несколько наблюдателей, на губернаторских выборах были замечены испорченные бюллетени с антивоенными лозунгами. Также граждане не стеснялись давать негативную характеристику всем кандидатам.

Отметим, что на выборах губернатора Свердловской области в 2017 году испорченных бюллетеней было больше – 39 705 штук (3,13%). Однако на тех выборах и явка была значительно выше – 37,31%.

Как ранее писал «Новый День», явка на губернаторских выборах-2022 стала самой низкой за всю историю региональных выборов в Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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