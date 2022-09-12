Возмутительная явка и губернатор-должник. Кандидаты прокомментировали итоги выборов

Итоги выборов губернатора Свердловской области будут официально подведены 14 сентября. Евгений Куйвашев победил с результатом 65,7% голосов, четверка остальных кандидатов набрала всего лишь 34,3%. «Новый День» поинтересовался, как участники выборов оценивают собственные результаты и в целом прошедшую избирательную кампанию.

Евгений Куйвашев, первое место

«Спасибо всем, кто вчера проголосовал на выборах. Для меня это очень важно. Все позитивные изменения, которые ждут наш регион, будут, в том числе, благодаря вам. Спасибо, уральцы. Я ваш должник».

Андрей Кузнецов, третье место

«Первое, что нужно анализировать, это возмутительно низкая явка. Более 70% граждан не голосовали, то есть не участвовали в выборе главного должностного лица области. Это чрезвычайная ситуация, на мой взгляд. Мы слышим победные реляции о том, что есть поддержка губернатора, но поддержкой это назвать сложно. Где-то сознательно сушили явку, но избиратели – это не сухофрукты, сушить их опасно. Это не эффективная технология, которая может вызвать отложенный социальный конфликт. Когда появятся проблемы, две трети граждан могут сказать: мы вас не выбирали. Понятно, что губернатору удалось мобилизовать своих сторонников. Остальным участникам выборов, в том числе и мне, не удалось. Но «Справедливая Россия» в ходе этой кампании заявила свою программу. Все-таки третье место – призовое. 9% голосов показывают, что у нас сформировался актив избирателей, которые поддерживают наш подход».

Александр Каптюг, пятое место

«О своем результате не буду ничего говорить. Я побывал во многих городах и поселках Свердловской области, выслушал и побеседовал со своими избирателями, помог решить различные проблемы наших земляков. Для меня это стало бесценным жизненным опытом. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и верил в меня. Впереди ждет плодотворная работа в депутатском корпусе, где я буду продолжать отстаивать интересы граждан. Спасибо всем, кто отдал свой голос за меня!»

Александр Ивачев, занявший второе место на выборах, не берет трубку. Получить оперативный комментарий от Александра Демина, пришедшего к финишу четвертым, агентству тоже не удалось.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»